Jaime Rodríguez de Santiago, nou director general d'Airbnb per a Espanya i Portugal

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

Airbnb ha nomenat Jaime Rodríguez de Santiago nou director General per a Espanya i Portugal amb la finalitat de "posar en valor els beneficis que l'activitat de la plataforma genera en les destinacions, especialment en les menys tradicionals i les àrees rurals", informa en un comunicat.

Rodríguez de Santiago s'incorpora per comtinuar impulsant els viatges i l'allotjament en la plataforma, i optarà per treballar amb els governs en regulacions "equilibrades i proporcionades", que fomentin un turisme responsable i impulsin el benestar econòmic, tant dels amfitrions com de les comunitats locals.

El nou director per a Espanya i Portugal té 15 anys d'experiència en gestió, emprenedoria i operacions internacionals en empreses de l'àmbit tecnològic, actualment és director del Programa de Lideratge i Gestió a l'Institut Tramontana, i presenta 'Kaizen', un pòdcast centrat en l'aprenentatge continu que es troba entre els 100 millors a Espanya.

"Com a emprenedor, he seguit de prop els passos d'Airbnb i sempre m'han impressionat els beneficis que els viatges poden arribar a aportar a les comunitats. Airbnb no només dona suport a les economies locals, també promou els viatges autèntics i sostenibles", ha assegurat Rodríguez de Santiago.

El director regional d'Airbnb per a EMEA, Emmanuel Marill, ha assegurat que "en Jaime és la persona perfecta per liderar el negoci d'Airbnb a Espanya i Portugal. El seu esperit emprenedor, combinat amb molts anys d'experiència treballant amb equips internacionals i escalant grans empreses en un entorn profundament col·laboratiu, serà un gran actiu per a la comunitat d'Airbnb".