IWCA assoleix el 3,5% de la producció mundial de vi, amb 175 cellers

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La International Wineries for Climate Action (IWCA) ha presentat el seu informe anual, en el qual recull que els 175 cellers que formen part de l'associació sumen el 3,5% de la producció mundial de vi, informa aquest dimecres.
A més a més, en l'últim any s'ha incrementat el nombre de Membres Or fins a 10, "reflectint la creixent rellevància de les energies renovables i la reducció de carboni en el sector".
Durant l'any passat, IWCA va incorporar per primera vegada membres de Sud-àfrica i Alemanya, va impulsar la seva primera calculadora llatinoamericana de GEI i va organitzar sessions d'intercanvi de coneixements, seminaris amb monopolis escandinaus i Race to Zero, a més de participar en esdeveniments internacionals.
L'informe subratlla que el sector pateix vulnerabilitat davant la "volatilitat climàtica" i que hi ha, textualment, una necessitat urgent d'innovar.
La presidenta d'IWCA, Katie Jackson, ha explicat que "la reducció de carboni va més enllà del compliment normatiu; és una qüestió de competitivitat".