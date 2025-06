IU reclama a Sánchez que no opti pel "replegament" i que la legislatura pot durar fins al 2027 si accelera mesures

MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal d'IU, Antonio Maíllo, ha reclamat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que no opti pel "replegament" davant de la crisi política generada per la presumpta corrupció del seu número tres al PSOE, Santos Cerdán, en proclamar que la legislatura es pot mantenir fins al 2027 si opta per una sortida "audaç" d'acceleració de les mesures socials, de regeneració democràtica i ruptura per part dels socialistes de qualsevol lògica bipartidista.

Durant el seu discurs a la Coordinadora Federal d'IU --el màxim òrgan de direcció de la formació-- per presentar el seu informe de conjuntura política, Maíllo ha admès que la legislatura té "més riscos que mai" i que davant del moment de "xoc" i "incertesa", la seva organització ofereix "solucionis" per donar certeses a l'actual mandat de l'executiu.

"Nosaltres volem empènyer en la línia de desenvolupar la legislatura, però només pot tenir aspectes de manteniment si s'opta per una sortida en clau de radicalitat democràtica, d'aprofundiment en la democratització de l'Estat i de lluita inequívoca contra la corrupció, a més de l'enfortiment i l'audàcia en la presa de mesures de caràcter social", ha assegurat.

En línia amb la seva proposta d'informe polític, Maíllo ha reconegut que "tot ha fet explotar políticament" amb l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, que vincula amb presumptes mossegades Cerdán, l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García.

Uns àudios que indiquen la "gravetat" d'uns suposats delictes, a part de comentaris "vomitius de masclisme obscè i ranci" que impacta en la "línia de flotació del PSOE". I encara que aquest cas només afecta aquesta formació i no el Govern central, Maíllo ha assenyalat que aquesta crisi interpel·la tota l'esquerra per convertir la indignació suscitada en lleis i reformes.

PASSAR DEL LAMENT I CONFRONTAR AMB LA "TEMPTACIÓ BIPARTIDA"

Per tant, ha apel·lat el PSOE al fet que s'ha de passar del "lament" i demostrar que el Govern central, "lluny d'acovardir-se", avançarà amb "celeritat en polítiques de reformes estructurals, que són les que justifiquen en si mateixes una legislatura".

D'aquesta manera, ha exhortat els socialistes a bolcar-se sense demora en una solució a aquesta crisi, que passa per IU per actuacions en "clau de confrontació amb l'Estat profund, de superació i en clau també de confrontació amb una temptació bipartidista que es pot donar".

"No hi ha d'haver matisos, dubtes o draps calents" davant de la corrupció, ha emfatitzat Maíllo per alertar que aquesta xacra genera desafecció, sobretot a les bases progressistes, "com el corc que corroeix la fusta".

RONDA DE CONTACTES AMB SOCIS DE GOVERN I PARLAMENTARIS

Per tant, el líder d'IU ha exhortat el president a mostrar "rumb ferm" i decidir si opta per "accelerar o no l'acció política" que "trenqui els vincles amb l'època dels bipartidismes, amb mesures internes de regeneració, però també externes en l'acció del govern". "Normes d'urgència, de regeneració democràtica i de lluita contra la corrupció, que doni senyal que el Govern central està compromès sense màcula de dubte o sospita", ha afegit.

Així, ha citat per exemple la limitació d'aforament, "càstig" a les empreses que corrompen amb vetos al fet que optin a licitació de contractes públics o garantia de devolució dels diners públics defraudats, en línia amb les 35 mesures anticorrupció que ha elaborat IU.

També ha plantejat en el si d'aquest òrgan un calendari d'interlocució per part d'IU amb les forces de govern, en primer lloc, i amb els socis del pacte d'investidura per exposar-li les seves propostes.

D'aquesta manera, ha tornat a subratllar en línia amb el recollit en el seu informe que la "interlocució d'IU la representa IU" i que les decisions es prenen des de la seva pròpia organització, no en un "espai institucional, que mai són orgànics", ha afegit en el que sembla una al·lusió a Sumar.