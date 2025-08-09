IU proposa obligar als càrrecs públics que acreditin els seus títols per resoldre la polèmica dels currículums falsos

Maíllo exhorta els partits a demanar l'acompliment d'una activitat aliena a la política abans d'optar a un lloc institucional
El coordinador federal d'IU, Antonio Maíllo, ha plantejat que les institucions canviïn els seus reglaments i obliguin a presentar l'acreditació de la titulació acadèmica dels seus càrrecs públics, amb vista a solucionar de manera definitiva la polèmica per presumptes irregularitats en els currículums professionals.
A més, ha exhortat totes les formacions polítiques a regular també el requisit d'exercir una activitat professional o formativa aliena a la política com a requisit previ per optar a un lloc institucional.
En una entrevista amb Europa Press el líder d'IU ha abordat la revolada per les acusacions creuades entre formacions de casos d'informació falsa als currículums de diversos dirigents, que ha motivat la dimissió de l'exvicesecretària del PP Noelia Núñez o de l'excomissionat del Govern central per a la reconstrucció de la dana José María Ángel.
Sobre aquesta qüestió, ha reconegut que ha seguit "estupefacte" aquesta polèmica que, a parer seu, té "fàcil solució" i és que el Congrés, el Senat, en els diferents parlamentaris autonòmics o als governs de tots els nivells es demanin a qui vagi a exercir un càrrec públic el mateix que es demana a "qualsevol ciutadà" que es presenta a llocs a l'administració pública, que és l'acreditació i fotocòpia de la seva titulació.
De fet, ha assenyalat que aquesta còpia d'assoliments acadèmics ha de ser publicada als webs de les diferents institucions, com es fa en el cas de les declaracions de béns o sobre el règim d'incompatibilitats. "I així s'acaba el debat", ha exclamat.
També s'ha mostrat sorprès que en instàncies tan importants en el funcionament del país no es tingui aquesta premissa que, per exemple, es reclama per poder presentar-se a un concurs d'oposició o procediment selectiu, en els quals cal aportar la documentació als mèrits que es diuen posseir.
"AIXÍ S'ACABEN TOTES LES TEMPTACIONS DE FALSIFICAR CURRÍCULUMS"
Per tant, ha proposat que s'escometi una modificació del reglament a les Corts Generals, a les cambres autonòmiques o s'emetin ordres interna des de les presidències de govern per fixar aquest procediment "natural" de mostrar amb "transparència" la còpia de la titulació integrants.
"Aquí acabarien totes les temptacions d'inflar o falsificar currículums, que crec que és greu", ha emfatitzat el líder d'IU, que ha defensat que al polític se li ha d'exigir el mateix que a un sol·licitant d'una beca o un opositor.
De totes maneres, ha advertit que seria un "error central" en aquesta polèmica situar "la virtut del càrrec públic" associada a la titulació acadèmica, quan el principal valor d'un polític ha d'estar en l'"honestedat", el seu treball i la "coherència ideològica" en el desenvolupament de les seves actuacions.
Així, ha destacat que IU se sent "molt orgullós" de "molta gent" que no ha pogut estudiar però els han ensenyat que "un pot desenvolupar una tasca política de primer nivell", emparat en la mateixa estructura tècnica dels funcionaris de l'administració.
"FALTEN COLLS BLAUS DE TREBALLADORS EN LA CLASSE POLÍTICA"
Per Maíllo, la conclusió d'aquest debat ha de ser la necessitat que la pluralitat de la societat espanyola "també es reflecteixi en el càrrec públic", ja que segons ell "falten molts colls blaus de treballadors, de gent normal" a l'esfera política.
De fet, ha avisat que hi ha una "distorsió amb la professionalització de la política" quan, a parer seu, el que cal exigir des de les formacions és que abans d'ocupar un lloc hagi estat contractat en una altra activitat professional o desplegar una beca, tant d'estudis com d'un ofici.
"Em sembla que hauria de ser una exigència que es reguli en les mateixes organitzacions polítiques com a mètode. Em sembla que és fonamental que la gent sàpiga el que és buscar-se una beca, fer una oposició, tenir un treball de contracte precari. És que se n'aprèn molt. Ara, si tu des que vas començar la teva vida laboral només has conegut una vida vinculada a una estructura política, doncs sincerament tens un dèficit social important", ha exposat.
Fins i tot ha dit que li donen "esgarrifances" que hi hagi dirigents que poden desconèixer el que és demanar una beca o una activitat professional diferent de la política.
"Em sembla que és molt important que es reguli i dins de les organitzacions hem de fer-ho. Que la gent lluiti en la vida dels altres, que la legitimitat política es doni en la mesura en què un també ha estat part del poble que representem", ha postil·lat.