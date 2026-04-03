IU i Podem segellen el seu acord per confluir en la candidatura 'Per Andalusia' per a les eleccions del 17 de maig

SEVILLA 3 abr. (EUROPA PRESS) -
Els partits que integren la candidatura 'Por Andalucía' per a les eleccions autonòmiques del 17 de maig --Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana i Partido Verde Andaluz-- han arribat a un acord aquest divendres, 3 d'abril, amb Podemos i Alianza Verde per confluir de forma conjunta de cara a les properes eleccions andaluses del 17 de maig, com ja va ocórrer en els comicis autonòmics del 19 de juny de 2022.
Segons un missatge difós per part d'IU, després de la taula de partits de Por Andalucía celebrada dijous passat, 2 d'abril, s'ha procedit al registre formal d'aquesta coalició que queda integrada per Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde, Podemos i Alianza Verde.
En context, el termini per registrar coalicions electorals davant de la Junta Electoral d'Andalusia de cara a aquests comicis finalitzava a les 23,59 hores d'aquest divendres, per la qual cosa l'acord s'ha aconseguit amb una mica més de deu hores d'antelació.