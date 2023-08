IU no veu obstacle legal per a una amnistia i no creu que el PNB doni suport al PP amb Vox al darrere

MADRID, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

El dirigent portaveu adjunt d'Esquerra Unida al Congrés i diputat electe de Sumar per Còrdova, Enrique Santiago, considera que "no hi ha cap limitació" per avançar en amnisties com les que estan demanant formacions independentistes per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, alhora que ha expressat els seus dubtes perquè el PNB voti a favor d'Alberto Núñez Feijóo tenint Vox sustentant-li.

En declaracions als mitjans de comunicació des del Congrés després de recollir les seves credencials com a diputat, Enrique Santiago s'ha pronunciat d'aquesta manera sobre les reivindicacions de grups com Junts per permetre que Pedro Sánchez torni a ser president del Govern.

En aquest context, el també secretari general del PCE ha assenyalat que "experts en matèria constitucional" estan dient que no existeix cap obstacle legal per a avançar en qüestions com el tipus d'amnistia que reclamen els independentistes.

LES CONVERSES ESTAN OBERTES

Això sí, Santiago ha precisat que les converses amb les forces polítiques per formar Govern "estan obertes" i que la possibilitat legal d'atorgar una amnistia a l'independentisme "no significa que sigui el que correspongui o deixi de correspondre". "Això caldrà veure com es conformen les majories de govern", ha defensat.

Davant l'oferiment de Vox a Feijóo de donar-li els seus vots en la investidura encara sense entrar al Govern, Enrique Santiago no considera que el PNB ni "cap força democràtica" vagi a oferir el seu suport al líder del PP tenint Vox al darrere.

"La dreta no té majoria per a governar, el resultat de les urnes ha estat molt clar, per molt que s'ofereixi Vox o el senyor Abascal al senyor Feijóo, no té majoria", ha proclamat el dirigent d'Esquerra Unida.

Per això, considera que l'oferiment de Vox "no canvia en absolut" l'escenari, retraient a PP i al partit de Santiago Abascal els seus pactes en diferents Governs autonòmics, sent l'últim el d'Aragó.

PP I VOX ALARMEN A la CIUTADANIA

"El PP i Vox han alarmat prou a la ciutadania d'aquest país per rebutjar que es produeixi un acord que pogués possibilitar algun tipus de govern conjunt", sosté Enrique Santiago, que ha definit aquests pactes com a "restriccions constants de drets fonamentals".

I davant els suports que pugui collir Feijóo, el dirigent de IU ha assenyalat que "la realitat és que el PP no té aliats ni ningú li agafa el telèfon perquè ha supeditat les seves polítiques a les polítiques de la ultradreta".