IU exigeix al Govern central excloure de contractes públics les empreses que col·laborin a ocupar territoris palestins

Enrique Santiago demana impulsar clàusules específiques i seguir els exemples d'Irlanda i l'Ajuntament de Barcelona
MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -
IU ha reclamat al Govern central que apliqui clàusules d'exclusió en els contractes públics a les empreses que col·laborin, de manera indirecta o directa, amb l'ocupació de territoris palestins per part d'Israel.
Així ho ha traslladat el portaveu parlamentari de la formació, Enrique Santiago, que ha dirigit una sèrie de preguntes parlamentàries al Govern central, amb l'objectiu que es pronunciï sobre si pensa desplegar aquesta mesura.
A través de les seves iniciatives, Santiago recorda que el juliol del 2024 el Tribunal Internacional de Justícia va determinar que els assentaments israelians a Cisjordània violen el dret internacional, i en va ordenar la paralització i evacuació de colones.
També rememora que l'assemblea general de les Nacions Unides va instar el 2023 tots els estats a "abstenir-se de qualsevol mesura que pugui implicar reconeixement, suport o assistència a l'ocupació de territoris".
No obstant això, el diputat sosté que nombroses empreses, entre les quals es troben companyies espanyoles, han estat "assenyalades per la seva participació, directa o indirecta, en activitats econòmiques relacionades amb els assentaments israelians a territoris ocupats de Palestina", situació amb la qual s'han beneficiat econòmicament.
"La implicació d'aquestes empreses, que formen part de l'ocupació i colonització que exerceix Israel sobre els territoris ocupats, també podria vulnerar la legalitat internacional, ja que aquestes activitats poden estar associades amb violacions de drets humans i del dret humanitari internacional", argumenta Santiago.
Així, el dirigent d'IU desgrana que diverses organitzacions en defensa dels drets humans fa temps que reclament l'adopció de mesures contra aquestes empreses amb activitat econòmica en els assentaments il·legals.
I lamenta que a Espanya, malgrat aquestes resolucions en l'àmbit internacional, aquestes empreses continuen participant en concursos públics. Davant d'això, al·ludeix a precedents com el cas d'Irlanda, que mitjançant la seva Oficina de Contractació Governamental va dictar directrius que obliguen a verificar la implicació d'empreses en activitats que vulnerin el dret internacional i, si escau, denegar la participació en licitacions.
EXEMPLES D'IRLANDA I L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
També retrotrau la posició de l'Ajuntament de Barcelona, que opta per excloure dels seus processos de contractació pública aquelles empreses que apareixen a la base de dades de les Nacions Unides per la seva participació en activitats econòmiques vinculades a assentaments il·legals israelians al territori ocupat de Palestina.
"La inclusió d'aquestes clàusules en els processos de contractació públics de l'Administració General de l'Estat permetria donar compliment a les obligacions internacionals d'Espanya, alinear la política pública amb les resolucions del Tribunal Internacional i garantir que els recursos públics no contribueixin directament o indirecta a situacions d'ocupació il·legal, apartheid o genocidi", defensa Santiago.
Per això, interroga el Govern central per conèixer si té previst aplicar aquestes clàusules que prohibeixin a aquestes empreses optar a concursos públics i, en cas afirmatiu, que indiqui en quin termini pensa desplegar-les.