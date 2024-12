IU demana no estar de braços plegats davant l'avanç de la dreta i reforçar el Govern central assumint les contradiccions

Reclama avançar en els PGE per lligar la majoria al Congrés, davant de l'aliança del PP, el PNB i Junts contra l'impost a les energètiques

MADRID, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal d'IU, Antonio Maíllo, ha assegurat que l'esquerra no es pot resignar ni caure en una "política de braços plegats" davant de l'avanç de la dreta. Per això, ha traçat que és clau reforçar el govern de coalició assumint les "contradiccions".

D'aquesta manera, Maíllo recepta bolcar-se en "l'avanç legislatiu", sobretot en els pressupostos generals de l'Estat i fiscalitat, perquè la dreta no "se surti amb la seva" en la disputa per articular majories al Congrés, després de l'aliança del PNB i Junts amb el PP per eliminar la base legal de l'impost a les energètiques.

Així ho ha traslladat durant la seva intervenció en el si de la Coordinadora Federal d'IU, el màxim òrgan de direcció de la formació, celebrada aquest dissabte de manera telemàtica, de cara a analitzar les claus polítiques del 2024.

Maíllo ha proclamat que IU "no es resigna al fet que PP i Vox, la dreta i ultradreta, hagin d'arribar al govern" i alerta que la inacció a l'ala progressista és una "irresponsabilitat històrica".

"El nostre compromís, ho ha de saber la gent progressista, és sostenir a un Govern amb totes les contradiccions que s'erigeix en una peça clau enfront de l'hegemonia autoritària i reaccionària que assola a Europa a la majoria dels seus països", ha disertado.

CELEBRA L'ACORD PER A LA REDUCCIÓ DE JORNADA

Al seu torn, el coordinador d'IU ha cridat a erradicar els alts costos de l'habitatge a Espanya i ha subratllat que és impossible fer-ho si no es posa un topall màxim als preus del lloguer.

Mentrestant, ha celebrat l'acord subscrit pel Ministeri de Treball amb els sindicats CCOO i UGT per a la reducció de jornada a les 37,5 hores sense minvament salarial amb vista al 2025 malgrat "l'oposició" de la CEOE. I és que es tracta d'una mesura de "justícia social" que canvia el paradigma productiu amb l'objectiu d'erradicar la precarietat.

També ha marcat com a prioritat avançar l'edat de votació als 16 anys i ha celebrat que es mantinguin els ajuts del transport públic sis mesos mes.

També ha qualificat d'"insostenible" que continuï el Govern valencià dirigit pel popular Carlos Mazón malgrat la seva manca de diligència davant de la dana.