IU avisa que qualsevol augment de la despesa militar "dificultaria molt" continuar dins del Govern central

Destaca la seva oposició frontal a augmentar més el pressupost en defensa i caure en "l'espiral bel·licista" que planteja l'OTAN

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

La secretària d'Organització d'IU, Eva García Sempere, ha advertit aquest dilluns que qualsevol augment de la despesa militar a què es comprometés Espanya de cara a la cimera de l'OTAN "dificultaria molt" que la seva formació es mantingui com a membre del govern de coalició.

En roda de premsa telemàtica aquest dilluns ha insistit a les declaracions del portaveu parlamentari d'IU, Enrique Santiago, del passat dissabte en plantejar que IU abandonarà l'executiu acceptava entrar en una "brutal espiral de rearmament" consistent a apujar el pressupost en defensa un 5% sobre el PIB, com a demanda l'Aliança Atlàntica i els Estats Units (EUA).

García Sempere ha aprofundit que qualsevol augment de la despesa militar seria una "pèssima notícia" que els impediria continuar dins del Govern central, per subratllar que Santiago va al·ludir al llindar del 5% per a pressupost de defensa en ser la xifra que es barreja per a la cimera de l'OTAN de finals de juny.

LA DESPESA MILITAR JA ÉS MOLT ALT A ESPANYA

La dirigent d'IU ha emfatitzat que la seva posició és "inequívoca" i consistent en l'oposició de més increment de la despesa militar, en estimar que en el cas d'Espanya ja és "molt elevat" en situar-se a la franja del 2% del PIB. En conseqüència, ha repetit que "es faria molt difícil per a IU estar en un govern que entrés en aquesta espiral que s'exigeix per part de l'OTAN d'aconseguir el 5%".

García Sempere ha declarat que no volen un govern que augmenti la despesa militar i en aquesta línia continuaran treballant des d'IU, de cara a impedir caure en una "espiral bel·licista" quan la prioritat d'inversió ha d'anar a reforçar els serveis públics, com la sanitat i educació.

"La nostra posició serà clara des del govern per contenir la despesa militar, per donar resposta al que realment necessiten les famílies treballadores", ha reblat.

PARTICIPACIÓ EN CONFERÈNCIES PER LA PAU

Finalment, ha destacat que IU es bolcarà en aquestes dates en iniciatives contra el "rearmament" en el qual està immersa la UE en tots els fronts" i a desplegar una alternativa de seguretat "molt allunyada" de l'augment de la despesa militar.

Per exemple, ha explicat que Santiago participarà aquest dilluns a la tarda en la presentació d'una conferència per la pau i contra el rearmament que se celebrarà a Madrid els pròxims 20 i 21 de juny. Mentrestant, el seu coordinador federal Antonio Maíllo assistirà a una trobada a Brussel·les afavorit pel grup The Left els dies 10, 11 i 12 de juny.