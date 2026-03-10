BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El Govern ha nomenat Itziar Segarra nova directora general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Segarra és llicenciada en Ciències del Mar per la Universitat de Las Palmas de Gran Canària i el 2006 va iniciar la seva trajectòria professional a la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, on ha ocupat diversos càrrecs.
Segarra substitueix Antoni España, que ha ocupat el càrrec durant un any i mig, i que ha estat nomenat director dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre (Tarragona).