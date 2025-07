Item International espera fer créixer un 15% el seu canal 'online' després de facturar 55 milions el 2024

Vol arribar a nous perfils professionals com arquitectes o interioristes

El distribuïdor de mobles i decoració Item International, amb seu a Barcelona, preveu fer créixer un 15% el seu canal en línia durant aquest any després de facturar 55 milions en l'exercici 2024.

Amb una estructura logística de 60.000 metres quadrats de magatzems i un catàleg amb 21.000 referències, l'empresa gestiona unes 8.000 expedicions mensuals i opera a més de 80 països, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.

Així, el seu pla per continuar creixent consisteix en una ampliació del seu "enfocament tradicional" per arribar a nous perfils professionals com arquitectes o interioristes, més enllà de les botigues de decoració.

Segons el director comercial d'Item, Ezequiel Pérez, l'empresa vol que se la "conegui no només com un proveïdor de producte, sinó com una marca amb criteri i visió que marca tendència".

"LÍDERS DISCRETS"

"Durant molts anys hem operat com líders discrets, però ara volem fer un pas més i comunicar el veritable abast del que som capaços d'oferir", ha afegit.

Item ha estat proveïdor de companyies com Westwing, El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin, Bricomarché, BigBuy, A Loja do Gato Preto o el Palacio de Hierro a Mèxic.