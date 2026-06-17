Itec alerta que Espanya entrarà en una fase de desacceleració de la construcció

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) ha alertat que el sector de la construcció a Espanya es dirigeix cap a una etapa de desacceleració, segons l'informe Euroconstruct Estiu 2026, informa en un comunicat aquest dimecres.
El document analitza l'evolució i perspectives del sector de la construcció a Europa i Espanya en el període 2024-2028, i ha estat presentat pel director general de l'entitat, Francisco Diéguez, i el responsable d'anàlisi i diagnosi del mercat de la construcció, Josep Ramon Fontana.
L'informe apunta que Espanya "continua liderant els mercats més dinàmics en matèria de construcció", tot i que inicia una progressiva pèrdua d'impuls, mentre que la construcció europea comença a deixar enrere la fase contractiva dels últims anys i entra en una etapa de creixement moderat.
En concret, la previsió de creixement de la construcció a Espanya serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% el 2027 i de l'1,8% el 2028.
Ha afegit que el futur del sector dependrà de la seva capacitat d'adaptació a la moderació de la demanda, l'evolució dels costos i la necessitat de mantenir la inversió en un escenari menys expansiu.