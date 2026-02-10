La italiana Prysmian completa la compra de l'empresa viguesa ACSM per 169 milions d'euros

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
La italiana Prysmian ha completat l'adquisició de l'ACSM, amb seu a Vigo i experta en solucions per a la instal·lació de cables submarins, per 169 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'activitat d'ACSM, amb més de 20 anys d'experiència en el sector 'offshore' de cables, inclou la inspecció submarina, la planificació de rutes i la preparació del llit marí.
Amb el tancament de l'operació, la signatura gallega estarà plenament integrada al perímetre de Prysmian per a efectes d'informació financera a partir de febrer del 2026.