La italiana Esseco retira la seva OPA sobre Ercros per les condicions imposades per la CNMC

El grup industrial italià Esseco, controlat per Sant Martino, ha desistit de l'oferta pública d'adquisició (OPA) que va llançar a la fi de juny de 2024 sobre l'empresa química espanyola Ercros, com a conseqüència que l'autorització de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) està subjecta a condicions.
Segons un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Esseco ha desistit quan les condicions són fermes al no haver-se elevat el cas al Consell de Ministres, la qual cosa hagués portat l'examen de Competència a una tercera fase.
Entre les condicions imposades per la CNMC, l'organisme va autoritzar l'adquisició d'Ercros per part d'Esseco sota la condició que la compradora rescindís acords clau amb el grup coreà UNID i evités exclusivitats amb distribuïdors de productes potàssics.
Esseco va llançar el 28 de juny de 2024 una OPA de caràcter voluntari sobre la totalitat del capital social de la química a un preu de 3,84 euros per acció, si bé va baixar el preu ofert fins als 3,745 euros per títol com a conseqüència del dividend abonat per Ercros l'exercici passat.
En aquest context, l'operació va ser autoritzada en segona fase per part de la CNMC, que va apreciar riscos per a la competència als mercats d'hidròxid de potassi, tant sòlid com líquid, i carbonat de potassi, per la qual cosa l'aprovació de la concentració va quedar condicionada davant de la falta de compromisos presentats per les parts.
En aquest context, Esseco va manifestar que prendria una decisió sobre l'operació una vegada la resolució de la CNMC fos efectiva o, si escau, si arribava modificada pel Consell de Ministres.
Aquest dilluns, el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicat a Esseco la decisió de "no elevar al Consell de Ministres la decisió sobre l'operació de concentració".
"Complerts els tràmits establerts en l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 6 de febrer de 2009, no s'ha apreciat la conveniència d'elevar l'operació al Consell de Ministres", figura a l'ordre del ministre Cuerpo, rebuda aquest dilluns per Esseco.
Per la seva banda, Ercros va avançar a la fi de juliol que l'OPA que li va llançar la portuguesa Bondalti també seguia el seu curs, doncs Competència també va acordar iniciar la segona fase de l'anàlisi d'aquesta operació, per la qual ofereix 3,6 euros per cada acció de la química catalana i que va baixar a 3,505 euros pel dividend.