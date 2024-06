La italiana Esseco llança una contraopa sobre Ercros a 3,84 euros per acció

El preu supera en un 6,7% l'ofert per la lusitana Bondalti i implica una prima del 10% sobre la cotització actual



MADRID, 28 juny (EUROPA PRESS) -

El grup industrial italià Esseco, controlat per San Martino, ha llançat una oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) de caràcter voluntari sobre la totalitat del capital social d'Ercros a un preu de 3,84 euros per acció, per sobre dels 3,60 euros oferts per la portuguesa Bondalti en la seva OPA sobre la companyia química espanyola.

El preu ofert per Esseco en la seva contraopa, de 3,84 euros per títol, suposa valorar Ercros en 351,1 milions d'euros, i representa una prima del 10% sobre el preu al que van tancar aquest dijous les accions de l'espanyola.

La companyia italiana defensa a més que els 3,84 oferts en la seva OPA suposen una prima del 6,7% sobre l'OPA inicial de la portuguesa Bondalti i del 61,3% respecte al preu mig ponderat de cotització per volum de les accions d'Ercros durant el mes immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud d'autorització d'oferta inicial de Bondalti.

L'oferta es dirigeix a la totalitat del capital social d'Ercros, representat per 91.436.199 accions de 0,30 euros de valor nominal cadascuna, pertanyents a una mateixa i única classe i sèrie i totalment subscrites i desemborsades.

El preu de l'oferta s'abonarà íntegrament en efectiu. En aquest sentit, Esseco assegura que disposa "de suficient capital i compromisos de finançament per fer front a l'obligació de pagament de la contraprestació" oferta en la seva OPA.

El grup industrial supedita la seva oferta a un compromís d'acceptació mínim del 75% del capital d'Ercros, en aquest cas procediria a excloure les accions de l'espanyola de la seva cotització a Borsa.

En el cas que l'oferta es liquidés sense assolir el 75% per haver renunciat a la condició d'acceptació mínima, la companyia italiana analitzarà la conveniència de mantenir les accions d'Ercros cotitzades o llançar una OPA d'exclusió.