Itàlia serà el país convidat en la propera edició del saló immobiliari The District

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Itàlia serà el país convidat a la propera edició del saló immobiliari The District, que se celebrarà del 30 de setembre al 2 d'octubre en el recinte firal de Gran Via, a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Així, el congrés exposarà el lideratge de ciutats italianes com Roma, Nàpols o Milà al mercat immobiliari, segons ha informat aquest dijous The District en un comunicat.
Ho farà mitjançant la participació de directius de TPG, Dils, Confindustria Assoimmobiliare o Cassa Depositi i Prestiti, juntament amb una delegació d'inversors i representants institucionals italians.
Segons Dils, el volum d'operacions d'Itàlia ha crescut un 50% en el primer semestre d'aquest any, en comparació del del passat 2024, aconseguint els 5.200 milions d'euros.
El saló preveu reunir 14.000 directius, als quals oferirà un programa amb més de 190 sessions encapçalades per més de 450 ponents de fons i empreses d'inversió.