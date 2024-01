Meloni obre la porta a presentar-se a les eleccions europees

MADRID, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha plantejat aquest dijous la possibilitat de presentar-se com a candidata a les eleccions europees de principis de juny, en les quals espera que es consolidi una "majoria alternativa" que ja hauria començat a marcar l'agenda en temes com la immigració o la transició ecològica.

Meloni, que ha comparegut davant els mitjans en roda de premsa, ha al·legat que sempre ha tractat de mesurar l'opinió de la ciutadania, per la qual cosa no descarta figurar en la llista de Germans d'Itàlia per a les europees. "És una decisió que encara no he pres", ha dit la dirigent ultradretana, segons l'agència AdnKronos.

Sí ha apuntat que una "eventual candidatura" podria portar a altres líders de l'oposició a fer el pas i fer dels comicis "un test d'altíssim nivell, interessant" en termes polítics interns d'Itàlia. No obstant això, Meloni ha advertit que primer haurà d'estudiar si presentar-se resta temps al seu actual treball i temptejar la qüestió amb els altres socis de la coalició.

Els moviments ultraconservadors aspiren a guanyar presència a Brussel·les després de juny, com ha admès la pròpia Meloni. "Treball per construir una majoria alternativa que en els últims mesos ja ha quedat clar que pot existir", ha declarat, deixant clar que cap cas estendrà ponts cap a l'esquerra.

Entre els àmbits on la líder de Germans d'Itàlia aspira a imposar la seva agenda està en el de la migració, després que en el tram final de l'any es pactés un nou pacte migratori i d'asil que, en paraules de Meloni, introdueix regles "millors que les anteriors", entre altres coses per repartir la responsabilitat de l'acolliment entre el conjunt dels Vint-i-set.

No obstant això, "mai resoldrem el problema si només pensem a gestionar als immigrants quan arribin a Europa", ha advertit la primera ministra italiana, partidària de posar el focus també als països d'origen i trànsit. Ha avançat que un punt "fonamental" de la presidència d'Itàlia en el G7 serà precisament Àfrica.