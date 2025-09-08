Israel veu en les mesures de Sánchez un intent de tapar la corrupció i adopta sancions contra Díaz i Rego

MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Benjamin Netanyahu ha respost de forma immediata al paquet de mesures per frenar el "genocidi" a Gaza anunciat pel president del Govern central, Pedro Sánchez, expressant que és un intent per "distreure l'atenció" dels escàndols de corrupció i anunciant sancions contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, i contra la ministra de Joventut, Sira Rego.
L'encarregat de donar la resposta ha estat el ministre d'Afers exteriors, Gideon Saar, mitjançant un llarg missatge publicat a xarxes socials en el qual acusa al Govern espanyol de liderar "una línia hostil" contra Israel "amb una retòrica desenfrenada i plena d'odi".
Les mesures anunciades, entre les quals figura l'embargament en la compra i venda d'armes a Israel, no és més, segons el ministre israelià, que "un intent evident del corrupte govern de Sánchez de distreure l'atenció dels greus escàndols de corrupció".
Així les coses, ha anunciat la imposició de sancions tant contra Díaz com contra Rego, en considerar que han creuat "qualsevol línia vermella". En concret, a ambdues se'ls prohibeix entrar a Israel a més de vetar-se qualsevol contacte governamental amb elles.
Segons Saar, és "evident" que com a líder de Sumar, Díaz "s'està aprofitant de la feblesa política del president Sánchez i li està arrossegant, pas a pas, a implementar la seva visió antiisraelí i antisemita".