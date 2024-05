Israel segueix endavant amb l'ofensiva sobre Rafà però enviarà una delegació per "esgotar" opcions

MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El gabinet de guerra d'Israel ha acordat "per unanimitat" seguir endavant amb la potencial ofensiva sobre Rafà, a la Franja de Gaza, si bé enviarà una delegació de mediadors per "esgotar" totes les opcions a fi de tancar un acord que compleixi amb els seus requisits.

L'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha indicat no obstant això en un missatge a la xarxa social X que la proposta d'alto-el-foc liderada per Qatar i Egipte --i acceptada per Hamàs-- "està lluny" dels requisits que demana el costat israelià.

En aquest sentit, ha informat que mantindrà la seva decisió de dur a terme una ofensiva contra Rafà "per exercir pressió militar sobre Hamàs" a fi "d'avançar en l'alliberament dels ostatges" segrestats per les milícies el passat 7 d'octubre, així com aconseguir els seus "objectius en la guerra".

L'anunci de l'acceptació de la proposta per part de Hamàs es produeix poques hores després que Israel iniciés l'evacuació de la població palestina de Rafà amb vista al començament d'una ofensiva militar contra el qual consideren últim reducte de Hamàs a la Franja de Gaza.