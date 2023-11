Israel obre un nou corredor d'evacuació durant quatre hores cap al sud de Gaza

MADRID, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel han informat que durant quatre hores facilitaran el trasllat de civils del nord de la Franja de Gaza al sud, en un context de desplaçament massiu que ja ha fet que el 70 per cent de la població gaziana hagi hagut d'abandonar casa seva.

Un portaveu militar ha confirmat que el termini d'evacuació estarà vigent aquest dimecres entre les 10.00 i les 14.00 (hora local) i ha instat els civils a vetllar per la seva pròpia seguretat, després de donar per fet que els bombardejos també poden afectar la població.

Els atacs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) el 7 d'octubre van desencadenar una contraofensiva israeliana sobre la Franja que ja ha deixat més de 10.000 morts, la majoria civils. El Govern d'Israel ha acusat els milicians d'utilitzar als gazians com escuts humans.

L'Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA) ha informat d'un augment dràstic dels desplaçaments dimarts des del nord de Gaza, després que més de 15.000 persones van fer servir precisament un altre corredor obert per l'exèrcit israelià. La majoria nens, gent gran i persones amb discapacitat hi "van arribar a peu i amb una quantitat mínima de pertinences".