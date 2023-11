Israel obre un corredor d'evacuació durant sis hores cap al sud de la Franja de Gaza

MADRID, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha informat aquest dijous de l'obertura d'un nou corredor d'evacuació durant sis hores per facilitar el trasllat de civils del nord al sud de la Franja de Gaza a mesura que avancen els bombardejos israelians sobre la zona.

El portaveu de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), el tinent coronel Avichay Adraee, ha afirmat que aquest corredor s'obrirà perquè els civils "puguin escapar" cap al sud de la zona i ha puntualitzat que tindran un "horari ampliat".

Així, ha indicat que s'obrirà al trànsit el carrer Saladí entre les 10.00 i les 16.00 (hora local), la qual cosa suposa sis hores d'evacuació en un desplaçament massiu que ha comportat que ara com ara el 70 per cent de la població gaziana hagi abandonat casa seva, tal com ha anunciat en un missatge a X.

Les xifres de l'exèrcit apunten que uns 50.000 gazians han utilitzat aquesta ruta per dirigir-se al sud de Gaza. "No escolteu el que diuen alguns líders de Hamas des dels seus hotels a l'estranger o des de llocs clandestins disposats per a ells sota terra", ha recalcat en un missatge a la població civil.

"Per la seva seguretat, aprofitin aquesta obertura per desplaçar-se cap al sud, més enllà de Wadi Gaza", ha dit abans d'alertar que la zona nord ja és una "zona de combat".