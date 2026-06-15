Israel.- Netanyahu confirma que es presentarà a les eleccions parlamentàries d'octubre

Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP
MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha confirmat aquest dilluns que es presentarà a les eleccions parlamentàries previstes per al proper mes d'octubre.
"Sí, em presentaré i tinc la intenció de guanyar", s'ha limitat a afirmar en una roda de premsa en la que ha volgut "animar" als periodistes presents amb el seu anunci.
El líder del Likud dirigeix l'Executiu israelià des del 2022, si bé ja va ocupar el càrrec entre 1996 i 1997 i entre 2009 i 2021, la qual cosa el converteix en el dirigent que més temps ha exercit de primer ministre a Israel.
Les seves paraules arriben dies després que la seva formació buidés els dubtes sobre el futur polític de Netanyahu afirmant que "buscarà la reelecció" en els propers comicis, malgrat que una enquesta ha mostrat que més del 60% dels israelians prefereixen que no es presenti a les properes eleccions parlamentàries.
Netanyahu, de 76 anys, és l'únic primer ministre d'Israel a ser imputat mentre ocupa el càrrec, i ha confirmat ara la seva intenció de concórrer als comicis en una roda de premsa en la que ha tret pit pels seus "assoliments" en l'ofensiva contra Iran i ha assegurat que la "lluita" no ha acabat malgrat l'acord aconseguit entre Teheran i Washington.