Israel intercepta diverses embarcacions d'una altra flotilla a Gaza

MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -
Israel ha interceptat aquest dilluns cinc embarcacions d'una altra flotilla que pretenia portar ajuda humanitària a la Franja de Gaza, una de les quals amb quatre espanyols, segons ha informat Flotilla de la Llibertat, una de les organitzacions patrocinadores de la iniciativa.
En concret, la Marina israeliana les ha assaltat en aigües internacionals davant la costa de Xipre, segons Global Sumud Flotilla, unes maniobres que s'han pogut veure en directe a través del seu web. Segons ha indicat, la intercepció s'ha produït a 260 milles nàutiques de Gaza.
Posteriorment, la Flotilla de la Llibertat ha confirmat que cinc embarcacions han estat interceptades i se sospita que cinc més també haurien estat abordades per la Marina israeliana, però estan mirant de "restaurar el contacte per confirmar-ho".
En un comunicat conjunt amb Rumb a Gaza, ha informat que els vaixells Adalah, Tenaz, Perseverance i Lina Al-Nabulsi han estat "atacats i interceptats il·legalment per l'exèrcit israelià cap a les 10:30 hora de Turquia a 250 milles nàutiques de Gaza".
Segons ha precisat, a bord de l'Adalah hi viatgen quatre persones amb passaport espanyol: Tomás Morate Serna, capità del vaixell; l'economista Santiago González Vallejo; l'escaladora Neus Bella Ferre; i Óscar Gallego Cubillana.
D'acord amb aquesta organització, l'exèrcit israelià ha informat que els participants de la flotilla "seran traslladats a un gran vaixell de càrrega", que ha qualificat d'embarcació "presó", i traslladats fins al Port d'Ashdod.