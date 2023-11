Israel diu haver "eliminat un esquadró terrorista" en un atac a un complex de Hezbollah al Líban

L'exèrcit israelià confirma un militar i un reservista ferits en un atac amb un dron



MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha assegurat aquest divendres haver "eliminat un esquadró terrorista" després d'un atac contra un complex del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah al sud del Líban, durant uns enfrontaments que han deixat més dos soldats israelians ferits.

"Dijous a la nit, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han eliminat un esquadró terrorista en un complex de l'organització Hezbollah en territori libanès i han causat danys a la infraestructura", ha dit l'exèrcit israelià en un comunicat a través del seu web.

Així, ha manifestat que l'atac s'ha dut a terme "en resposta als trets que s'han fet des de territori libanès contra territori israelià", abans d'especificar que també han atacat un altre esquadró que "intentava llançar míssils antitancs" a la muntanya Dov.

"D'altra banda, un soldat ha resultat ferit en estat moderat i un reservista lleument com a resultat d'un atac amb un dron contra un post de control a la muntanya Dov", ha confirmat, alhora que ha assenyalat que tots dos han estat evacuats a un hospital.

Segons les informacions recollides per l'agència estatal libanesa NNA, almenys quatre persones han mort per un atac contra la localitat de Wadi Saluki, situada prop de la frontera, sense que ara com ara hi hagi més detalls. Hezbollah no s'ha pronunciat fins ara.

El comunicat s'ha publicat enmig dels enfrontaments a la frontera des dels atacs el 7 d'octubre del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i hores abans que el secretari general de Hezbollah, Hasan Nasrala, faci el seu primer discurs des de l'inici de les hostilitats.

Hezbollah, amb el suport de l'Iran, ha perpretat atacs contra Israel arran del conflicte pels atacs de Hamas, que ha deixat prop de 1.400 morts. En aquest període, altres grups armats palestins han disparat trets contra territori israelià des del Líban.