Israel convoca l'ambaixadora espanyola en resposta a les declaracions de Sánchez durant el seu viatge a la zona

MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Exteriors d'Israel ha convocat aquest divendres els ambaixadors d'Espanya i Bèlgica en represàlia per les afirmacions del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el primer ministre belga, Alexander De Croo, ja que consideren que suposa un suport implícit a les accions de Hamas.

"Israel actua conforme al dret internacional i lluita contra una organització terrorista pitjor que Estat Islàmic que comet crims de guerra i crims contra la humanitat", ha informat el Ministeri d'Exteriors israelià en un comunicat, sense al·ludir a cap declaració específicament.

Així mateix, el ministeri encapçalat per Eli Cohen, ha reiterat que Israel té previst reprendre els combats a la Franja de Gaza un cop s'hagi completat l'acord per alliberar ostatges a canvi de presos palestins.

Sánchez ha conclòs aquest divendres una gira per la zona en la qual s'ha reunit, entre altres líders, amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a qui ha qüestionat l'abast d'una ofensiva militar que ha deixat més de 14.000 morts a la Franja de Gaza. També ha optat per reconèixer l'Estat palestí i fins i tot ha plantejat la possibilitat que Espanya ho faci de manera unilateral si no hi ha moviments a la UE.