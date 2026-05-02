Israel confirma l'arribada de l'espanyol detingut en l'assalt a la Flotilla i prepara el seu interrogatori

MADRID 2 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern israelià ha confirmat que l'activista espanyol Saif abú Keshek, detingut aquest passat dimecres durant un assalt de forces israelianes en aigües internacionals contra una flotilla humanitària rumb a la Franja de Gaza, es troba ja al país i en les properes hores serà interrogat per les autoritats i rebrà assistència consular.
Acompanyant a Abú Keshek es troba un altre detingut, l'activista brasiler Thiago Avila, també detingut durant l'assalt israelià, segons ha informat el Ministeri d'Exteriors israelià en un missatge publicat en xarxes socials, sense donar detalls sobre l'hora o el lloc d'arribada de tots dos ni el lloc on seran interrogats.
A la seva declaració, el Ministeri torna a acusar als dos de mantenir vincles amb el moviment islamista palestí Hamás a través de l'organització a la qual tots dos pertanyen, la Conferència Popular per als Palestins a l'Estranger (CPPE), "designada i sancionada per Estats Units com una tapadora d'Hamás".
Israel designa a Abú Keshek com un dels "líders" de l'organització mentre acusa a Àvila de "treballar per al grup com a sospitós d'activitats il·legals".
En qualsevol cas, tots dos seran "transferits" a un lloc no especificat "per ser interrogats per les autoritats" i rebran també "una visita consular" amb representants dels seus respectius països, conclou el Ministeri.