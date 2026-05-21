Israel allibera tots els activistes de la flotilla abordada al Mediterrani per deportar-los

MADRID 21 maig (EUROPA PRESS) -
Israel ha alliberat tots els activistes de la Flotilla abordada per l'Armada israeliana en aigües internacionals al Mediterrani per deportar-los aquest dijous, segons ha confirmat el grup d'advocats Adalah, que ha indicat que tots ells ja han sortit del centre de detenció de Ketziot.
"Adalah ha rebut confirmació oficial del Servei de Presons d'Israel i funcionaris estatals que tots els activistes detinguts de la Global Sumud Flotilla i la Freedom Flotilla Coalition han estat alliberats del centre de detenció de Ketziot i ja estan en ruta per a la seva deportació", ha assenyalat l'organització.
Així, ha subratllat a través d'un comunicat que "la majoria" dels activistes "estan sent traslladats a l'Aeroport Asaf Ramon per sortir del país per via aèria". "L'equip legal d'Adalah està supervisant activament el procés per garantir que tots els activistes estan fora de perill i són deportats sense més demora", ha afegit.
Finalment, Adalah ha reiterat que "tota l'operació, des de la intercepció il·legal en aigües internacionals fins a la tortura sistemàtica, la humiliació i la detenció arbitrària d'activistes pacífics, constitueix una flagrant violació del dret internacional",