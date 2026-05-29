Isotubi, Window Sight, Herix i Vicente Torns, Premis Cambra de Terrassa (Barcelona) 2026

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -

Les empreses Isotubi, Window Sight, Herix i Vicente Torns han estat guardonades amb els Premis Cambra de Terrassa (Barcelona) 2026, informa la corporació en un comunicat aquest divendres.

En concret, Isotubi ha guanyat el premi a la internacionalització; Window Sight, a la innovació en la transformació digital; Herix, a la millor iniciativa emprenedora, i Herix, a l'estratègia de criteris ESG.

A més a més, la família B.Braun ha rebut el premi a la trajectòria empresària, un guardó que no està sotmès a concurs.

Aquests premis reconeixen cada any persones i empreses que destaquen per la seva contribució al teixit econòmic i empresarial de la demarcació i el conjunt de Catalunya.

L'acte de lliurament se celebrarà el pròxim 16 de juliol al Casino de Rubí (Barcelona), dins la celebració del 140è aniversari de la Cambra de Terrassa.

