Isotubi, Window Sight, Herix i Vicente Torns, Premis Cambra de Terrassa (Barcelona) 2026

MIKI_BOSCH - CAMBRA DE TERRASSA - Arxiu
BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
Les empreses Isotubi, Window Sight, Herix i Vicente Torns han estat guardonades amb els Premis Cambra de Terrassa (Barcelona) 2026, informa la corporació en un comunicat aquest divendres.
En concret, Isotubi ha guanyat el premi a la internacionalització; Window Sight, a la innovació en la transformació digital; Herix, a la millor iniciativa emprenedora, i Herix, a l'estratègia de criteris ESG.
A més a més, la família B.Braun ha rebut el premi a la trajectòria empresària, un guardó que no està sotmès a concurs.
Aquests premis reconeixen cada any persones i empreses que destaquen per la seva contribució al teixit econòmic i empresarial de la demarcació i el conjunt de Catalunya.
L'acte de lliurament se celebrarà el pròxim 16 de juliol al Casino de Rubí (Barcelona), dins la celebració del 140è aniversari de la Cambra de Terrassa.