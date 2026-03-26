Isabel Rodríguez, sobre l'eutanàsia a Noelia Castillo: "És la seva voluntat"

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha mostrat el seu suport a la decisió de Noelia Castillo, una jove amb paraplegia que aquest dijous rebrà l'eutanàsia, després que Advocats Cristians hagi demanat tractament psicològic i psiquiàtric per a la jove: "El que no importa gaire és la posició d'aquestes organitzacions ni del Govern central. És la seva voluntat".
Ho ha dit en una atenció als mitjans aquest dijous a Barcelona abans de lliurar la Creu de l'Ordre del Mèrit Civil a la presidenta d'Hàbitat3, Carme Trilla, l'endemà que Advocats Cristians sol·licités al jutjat penal, sense èxit, l'adopció de mesures cautelaríssimes per exigir que la Noelia rebi tractament psicològic i psiquiàtric abans de practicar-li l'eutanàsia.
"Som a un estat democràtic, hi ha una llei que li dona aquest dret, i és la seva voluntat, el seu desig, el seu dret. Per tant, jo l'única cosa que puc fer és respectar-la", ha resolt Rodríguez.