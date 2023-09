Isabel Rodríguez exigeix a Feijóo que cessi en les "crides a la corrupció i el transfuguisme"

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern central i ministra de Política Territorial en funcions, Isabel Rodríguez, ha exigit aquest dissabte al president del Partit Popular i candidat a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, que cessi en les "crides a la corrupció i el transfuguisme" en al·lusió al possible vot de trànsfugues socialistes.

Rodríguez ha comparegut davant els mitjans en el marc del XIII Ple de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per criticar que Feijóo s'ha mostrat "incapaç" d'oferir res a Espanya ni d'oferir un programa de govern.

L'única cosa que ofereix, segons la portaveu del Govern central en funcions, és un programa d'oposició i "lamentablement he de dir de la pitjor oposició, perquè s'ha reduït les aspiracions per a aquesta investidura a fer una crida al Tamayazo [...] un fet catalogat com a corrupció", ha afegit.

Rodríguez ha apuntat que la democràcia es va expressar amb nitidesa a les urnes el passat 23 de juliol i que la investidura de Feijóo serà un "fracàs" i una "pèrdua de temps", mentre que el Partit Popular "podria haver après la lliçó i estar-se presentant de nou com un partit d'Estat capaç de conformar acords en el futur amb el govern que sorgeixi d'una altra investidura, que ha de ser un govern de progrés".

En aquest sentit, ha remarcat que els socialistes ho tenen "molt clar" i que respondran amb el mandat que els espanyols van fer a les urnes, i és que Espanya ha de continuar avançant i s'ha de fer sota la presidència de nou d'un Govern central encapçalat pel president Pedro Sánchez".