Isabel Rodríguez critica la "notícia falsa de la 'pizzaokupació'" de Feijóo i diu que no té propostes

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticat aquest dijous el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en referència a les okupacions: "No té res a oferir a Espanya en relació amb aquesta política que la notícia falsa de la 'pizzaokupació', i això és molt greu".
En unes declaracions als mitjans a Barcelona amb la viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, i el tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Valls, ha retret a Feijóo que "menteixi a la ciutadania" en la qüestió de l'habitatge, que és la principal preocupació dels ciutadans.
"En aquest país no hi ha cap tribunal ni cos o força de seguretat que assumeixi el tiquet d'una pizza com la prova de res", i ha dit que les normes protegeixen la ciutadania i els propietaris de possibles delictes d'usurpació o violació de domicili.
Rodríguez ha lamentat que Feijóo sap que és mentida: "Per descomptat que ho sap, el que no sap és com explicar als espanyols per què es nega a donar suport a mesures que són bones per a tothom i ho hem vist recentment al Congrés", en referència als decrets d'habitatge.
Ha reivindicat aquests decrets, i ha assegurat que Feijóo "ha dit no" als constructors (per les rebaixes de l'IVA que inclou la norma), als inquilins (per les deduccions fiscals) i els propietaris (per les bonificacions si abaixen el preu del lloguer als seus inquilins).