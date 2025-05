Isabel Rodríguez constata "una situació de SOS" pel lloguer turístic

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha constatat aquest diumenge "una situació de SOS" pel lloguer turístic perquè s'està menjant el mercat residencial, i ha afegit que la solució a Madrid no pot ser portar l'allotjament turístic del centre als barris.

En una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press i dos anys després de la llei de l'habitatge, fa un balanç positiu, per la qual cosa ha demanat a les autonomies que la rebutgen que no es neguin a aplicar una regulació que és positiva, i ha afegit que hi ha votants conservadors partidaris d'intervenir per declarar zones tensionades.

"S'està derivant l'oferta cap a un altre tipus de lloguer. El que està passant és molt greu, perquè no té a veure amb la regulació", i l'incentiu de qui desvia habitatges a allotjaments turístics o de temporada és la rendibilitat, ha dit, per la qual cosa el paquet d'ajuts que engeguen persegueix també fiscalment abusos amb un desincentiu a la inversió, com en el cas dels estrangers.

A més, considera que "el que no és raonable és que hi hagi milers de pisos turístics il·legals i que ajuntaments i autonomies mirin cap a un altre costat".

També ha explicat que el nou impost a compradors estrangers es relacionarà amb el de Transmissions Patrimonials que recapten les comunitats: "On existeixi aquest impost hi haurà deducció. Serà una fórmula semblant a l'impost a grans fortunes".

Sobre la petició dels promotors d'una llei de sòl, ha respost que "mai cal perdre l'esperança, però convé subratllar la responsabilitat, que està en el PP", encara que ha afegit que es pot fer política d'habitatge sense aquesta norma.

Així, ha concretat que ho faran posant tots els sòls de l'administració de l'Estat "a la disposició de la causa principal, habitatge assequible".