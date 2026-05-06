Isabel Rodríguez: Clavijo "sap que de vegades" té més suport del Govern d'Espanya que del PP

GIRONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmat que respecta el malestar i les paraules del president de les Canàries, Fernando Clavijo, i ha afegit que ell "sap que de vegades ha tingut més suport del Govern d'Espanya que dels seus socis de govern, que és el PP".
Ho ha dit aquest dimecres en una visita a dues promocions d'habitatge protegit a Girona juntament amb la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, en preguntar-li pel rebuig de Clavijo al fet que el creuer amb hantavirus faci escala a les Canàries.
La ministra s'ha referit aleshores a l'arribada de menors migrants a Espanya, principalment a la costa de les Canàries, la distribució dels quals entre les comunitats autònomes ha comptat amb el rebuig del PP.