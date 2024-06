Isabel Rodríguez avala eliminar pisos turístics a Barcelona i anima altres alcaldes a fer-ho

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defensat la decisió de l'Ajuntament de Barcelona d'eliminar pisos turístics a Barcelona el novembre del 2028 i ha animat a prendre mesures com aquesta a altres alcaldes de municipis amb zones de lloguer tensionades.

Ho ha dit en una roda de premsa a Barcelona al costat de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, després de visitar una promoció d'habitatges públics de lloguer social i per a gent gran, en la qual ha destacat la "valentia" de l'Ajuntament per decidir posar fi als pisos turístics.

CONFLICTE D'INTERESSOS

Ha assegurat que Collboni no ha mirat "cap a una altra banda" i ofereix solucions al problema de l'accés a l'habitatge a la capital catalana, i ha augurat textualment que els barcelonins sabran reconèixer l'esforç del consistori i de l'alcalde a l'hora d'impulsar aquesta mesura.

Per Rodríguez, quan hi ha un conflicte entre dos interessos legítims, com el desenvolupament de l'activitat econòmica i un dret social reconegut com el dret a l'accés a un habitatge digne i assequible, s'ha d'"estar sempre al costat del dret".

Ha animat a actuar "en aquest sentit" a tots els alcaldes de poblacions on hi ha zones de lloguer tensionades perquè ha afirmat que els allotjaments turístics redueixen l'oferta d'habitatge i fan pujar els preus.