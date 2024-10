Isabel Rodríguez assegura que "no hi haurà ni un euro" de l'Estat per a habitatge que no es blindi

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha assegurat que "no hi haurà ni un euro ni un sòl de l'Estat per a habitatge en el qual no es garanteixi la perpetuïtat pública", blindant així, al seu judici, el parc públic.

En una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha sostingut que, d'aquesta manera, "no es donarà la circumstància en què un sòl de l'Estat pugui ser utilitzat o cedit a altres administracions públiques que no hagin acceptat que cal mantenir-ho de manera permanent".

Així ha respost la ministra en preguntar-li pel pla del Govern espanyol per blindar l'habitatge públic quan la competència és autonòmica, on també ha defensat que si Espanya comptés amb el parc públic promogut per l'Executiu i que després han desamortitzat, "no estaríem parlant d'un problema com el que tenim".

També s'ha mostrat convençuda, en les seves paraules, que les comunitats governades pel PP acabaran aplicant la Llei d'Habitatge: "Crec que fins i tot ella --Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid-- acabarà rectificant, perquè hi ha una necessitat social, una emergència social. Estic convençuda que reconvertirem a tots aquells que encara no han fet el pas".

Sobre la postura dels socialistes respecte a limitar els lloguers, ha apuntat que el compromís del president del Govern central, Pedro Sánchez, és "que no faltaran recursos ni finançament" per a l'habitatge que, textualment, és una prioritat clara.