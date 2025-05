Isabel Rodríguez anuncia 35 milions per a les comunitats autònomes amb zones tensionades

Per ara se'n podran beneficiar Catalunya, el País Basc i Navarra

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciat que ultimen una partida extraordinària de 35 milions d'euros per "acompanyar" les comunitats que hagin declarat zones tensionades en el marc de la llei d'habitatge, o que estiguin en procés de fer-ho.

Ho ha dit aquest dimecres al costat del president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'acte inaugural del saló Construmat, que se celebra fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

També hi han estat l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós; el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, i el president de Construmat i de l'Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana.

L'objectiu de la partida és que les comunitats tinguin més recursos per adoptar mesures addicionals per garantir el dret a un habitatge assequible, a més de promoure la contenció de rendes.

És una mesura prevista en l'article 18 de la llei d'habitatge, que contempla dissenyar i adoptar mesures de finançament específiques per afavorir la contenció o reducció dels preus de lloguer o venda a les zones que s'hagin declarat tensionades.

D'aquesta manera, els 35 milions d'euros es repartiran --ara com ara-- entre Catalunya, que ja té 271 municipis declarats zones tensionades, i Navarra i el País Basc, que estan en procés d'aplicar aquesta mesura.

Així, Rodríguez s'ha adreçat a Illa: "Comptes amb la nostra ajuda, amb la nostra ajuda extraordinària, per a la tasca que tenim per davant que hem constatat que existeix i que volem solucionar com abans millor".

"ANAR PER FEINA"

"Declarar una zona tensionada no és un èxit, és reconèixer que estem davant un problema i hem d'anar per feina tots alhora i de manera extraordinària per revertir-ho com més aviat millor", ha defensat.

Rodríguez considerat que la regulació, i també un augment de l'oferta, és essencial per abordar el problema, ja que el mercat lliure "devora les economies familiars".

RECURSOS DE L'EMPRESA ESTATAL

També ha explicat que es prioritzarà la mobilització de tots els recursos dels quals disposarà l'empresa estatal d'habitatge (sòls i immobles) amb caràcter prioritari on hi ha més tensió residencial, com és el cas de Catalunya.

Així mateix, ha celebrat que la llei d'habitatge compleix dos anys des de la seva posada en marxa: "Una llei que va trigar molt a arribar, però que ha vingut a resoldre".