Isabel Rodríguez anuncia 35 milions per a les comunitats autònomes amb zones tensionades

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciat una partida de 35 milions d'euros per "acompanyar" les comunitats autònomes que hagin declarat zones tensionades en el marc de la llei d'habitatge.

Ho ha dit aquest dimecres al costat del president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'acte inaugural del saló Construmat, que se celebra fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Així, s'ha adreçat a Illa: "Comptes amb la nostra ajuda, amb la nostra ajuda extraordinària, per a la tasca que tenim per davant que hem constatat que existeix i que volem solucionar com abans millor", ha dit en relació amb el problema d'accés a l'habitatge.