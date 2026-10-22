Isabel Rodríguez afirma que l'abraçada d'Ayuso amb Milei "representa" la coalició PP-Vox

BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmat que l'abraçada entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de l'Argentina, Javier Milei, il·lustra les polítiques que pot implementar una eventual coalició del PP i Vox.
"Què representa Milei en aquesta abraçada amb Ayuso? És la coalició PP-Vox", ha afirmat en unes declaracions als mitjans aquest dijous a Barcelona.
Segons la ministra, aquesta coalició suposaria per a Espanya una baixada dels salaris, atac als drets dels treballadors, al col·lectiu LGTBI i a la cultura, a més de negacionisme climàtic i un nou impost al sòl.
Ha remarcat que, a Catalunya, tindria especial incidència en diversos àmbits: "Atac a la cultura, a la llengua, al progrés, a les inversions, això ho va fer el PP sol a La Moncloa. Imagineu-vos un PP amb Vox".
Respecte a la visita del mandatari argentí, ha assegurat que "el que ha vingut a fer" Milei a Espanya és a insultar i faltar el respecte, que creu que és l'única eina de la dreta i la ultradreta per atacar el Govern central.
PROTESTA "PACÍFICA"
Preguntada per les protestes que hi ha hagut contra la visita de Milei, ha respost que "qualsevol protesta pacífica forma part de la fortalesa democràtica" d'Espanya, i que el més preocupant seria una societat adormida o anestesiada.
"Hi ha alguns que només defensen les protestes contra l'adversari", i ha afegit que qualsevol manifestació o protesta, si és pacífica, és legítima en democràcia.