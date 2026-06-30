Isabel Pantoja, Paz Vega i Bertín Osborne continuen a la nova llista de morosos

José Ramón Hernando - Europa Press - Arxiu
MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -
La cantant Isabel Pantoja, l'actriu Paz Vega i el cantant i presentador Bertín Osborne continuen a la nova llista de morosos amb Hisenda, que inclou 5.853 deutors de més de 600.000 euros a tancament del 2025 i que ha publicat aquest dimarts l'Agència Tributària.
A més d'ells, la presentadora Patricia Conde, després de dos anys fora la llista, hi torna a aparèixer amb un deute de 714.000 euros; juntament amb el periodista Kiko Matamoros, que també torna a la llista de deutors amb Hisenda després de tres anys fora, amb 600.000 euros.
Per la seva banda, Isabel Pantoja deu a Hisenda 1,3 milions d'euros, la qual cosa suposa que ha elevat el seu deute en 264.000 euros respecte a la llista anterior, mentre que Paz Vega, que figura amb un deute d'1,8 milions, l'ha reduït en 435.000 euros. També és el cas de Bertín Osborne, que ha retallat el que deu al fisc en 30.000 euros, però encara deu 835.000 euros.