Isabel López, nova directora financera de Wallbox a partir del 7 de gener del 2026

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
Wallbox ha nomenat Isabel López com a nova directora financera de l'empresa, càrrec que assumirà a partir del pròxim 7 de gener, en substitució de Luis Boada, informa en un comunicat aquest dimecres.
López compta amb més de 20 anys d'experiència en els sectors tecnològic, industrial i de serveis, i va ser vicepresidenta de Finances de Wallbox entre maig del 2021 i gener del 2025.
El CEO de l'empresa, Enric Asunción, ha explicat que López liderarà una "nova etapa estratègica enfocada a accelerar" l'execució i avançar cap a un creixement sostenible.
López ha mostrat entusiasme pel fet de reincorporar-se a Wallbox, que ha dit que té "fonaments financers sòlids, un fort impuls comercial i oportunitats significatives per davant".
Boada continuarà en la companyia durant un període de transició per "garantir un traspàs fluid i ordenat".