Isabel Allende defensa unir memòria i democràcia davant l'avanç "dels discursos negacionistes"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
L'exsenadora de Xile i fundadora de la Fundación Salvador Allende, Isabel Allende, ha defensat unir memòria i democràcia, especialment en un moment en el qual, ha alertat, "més avancen els discursos negacionistes" al món.
Ho ha dit en la seva intervenció aquest divendres durant la primera jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, acompanyada per l'expresident de la Generalitat José Montilla, l'exministra de Sanitat i presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Luisa Carcedo, i la professora de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) Ana Martínez.
"Memòria i democràcia han de ser una sola", ha reivindicat Allende, que ha alertat que abandonar la memòria no només suposa quedar atrapats en el passat, sinó permetre l'oblit i, per tant, permetre la impunitat, que considera inacceptable per a qualsevol país.
Ha recordat la "lluita contracorrent" de Xile després de la dictadura d'Augusto Pinochet, que en l'aixecament militar va acabar amb la vida del seu pare i president del país, Salvador Allende, en una recerca de justícia que va ser força esquiva, però que tenia un sentit profund per a les víctimes i per no tornar a repetir aquells errors en el futur.
Així mateix, ha assenyalat que l'arribada a la presidència de José Antonio Kast al març mostra que tot i que es creia que el dret internacional havia arribat per quedar-se, s'ha vist "que en qualsevol moment es pot trencar", fet que mostra que cal lluitar més que mai.