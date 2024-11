Isa Serra, sobre l'acusació d'Errejón a Mouliaá de presentar una denúncia falsa: "És el discurs de la ultradreta"

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Podemos i eurodiputada, Isa Serra, ha emmarcat en el discurs de la ultradreta les declaracions de l'exportaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, que ha assegurat que la denúncia per agressió sexual de l'actriu Elisa Mouliaá és falsa i que actua "amb mala fe".

"Aquest discurs és de la ultradreta, en el qual dius que hi ha mala fe per part d'una denunciant, per part d'una dona que ha denunciat els fets, el que és important és estar del costat de les víctimes", ha indicat Serra aquest dissabte en la manifestació per l'autodeterminació del Sàhara Occidental a Madrid preguntada per aquesta qüestió.

A més, Serra ha destacat que va ser el mateix Errejón qui, temps enrere, va escriure en un missatge a X que "no hi ha denúncies falses".

Serra s'ha referit així al recurs presentat per Errejón després de la interrupció del cas per l'embaràs de l'advocada de Mouliaá, en el qual s'afirma que es tracta d'una "estratagema i engany per dilatar i retardar la tramitació d'aquest procediment, amb evident mala fe i abús de dret".

Errejón ha demanat al jutge que l'investiga per agressió sexual que reobri la causa i que li permeti declarar per "exposar la realitat dels fets", per evitar així el "limbe processal" en què s'ha vist sumit després de la interrupció del cas.