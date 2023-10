Iryo connectarà Barcelona i Sevilla amb alta velocitat a partir del 10 de desembre

Amb una durada de prop de cinc hores i cinquanta minuts



MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Iryo, operador privat d'alta velocitat participat per Trenitalia, Air Nostrum i Globalvia, començarà a operar una nova ruta transversal que connectarà les ciutats de Barcelona i Sevilla des del pròxim 10 de desembre.

Amb quatre viatges al dia --dues anades i dues tornades-- els set dies de la setmana, la ruta tindrà parades a Saragossa, Madrid (20 minuts) i Còrdova. De manera addicional, entre el 15 de juny i el 14 de setembre del 2024, un dels viatges també pararà a Tarragona.

El nombre de places que Iryo oferirà a l'any per a aquesta ruta serà de 673.060 i connectarà així Catalunya amb Andalusia en prop de cinc hores i cinquanta minuts, segons ha informat l'operador, que ja ha posat a la venda els bitllets en el seu lloc web.

En concret, els horaris amb origen a Barcelona seran a les 09.50 i 13.45, amb arribada a Sevilla a les 15.36 i 19.39, respectivament. Per la seva banda, amb origen a la capital andalusa i destinació a la capital catalana, les sortides seran a les 06.54 i 16.20, amb arribada a les 12.45 i 22.10, respectivament.

"Amb la unió de Barcelona i Sevilla esperem que cada cop més viatgers triïn el tren per viatjar tant per negocis com per lleure i continuar impulsant així la mobilitat sostenible", ha assenyalat el conseller delegat d'Iryo, Simone Gorini.