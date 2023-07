Iron Maiden triomfa en un Palau Sant Jordi ple en el seu retorn a Barcelona

Basa el seu concert en temes de 'Senjutsu' i el clàssic 'Somewhere in time'



BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La banda britànica de heavy metal Iron Maiden ha triomfat aquest dimarts amb una combinació del present i passat del seu catàleg en el seu concert en un Palau Sant Jordi de Barcelona ple, en la primera parada de la seva gira 'The Future Past' per Espanya un any després de la seva actuació en l'Estadi Olímpic de la capital catalana.

Puntuals a les 21 hores, la banda liderada pel vocalista Bruce Dickinson i el baixista Steve Harris ha sortit a un escenari que jugava en les seves pantalles amb elements de la imatgeria dels dos àlbums protagonistes de la nit: la seva creació més recent, 'Senjutsu', i el clàssic 'Somewhere in time', de 1986.

Amb elements futuristes --la banda sonora de Vangelis per a 'Blade Runner' ha estat un dels temes introductoris, a més del ja clàssic 'Doctor doctor' d'UFO--, el grup ha començat el concert amb 'Caught somewhere in time' (primer tall de l'àlbum de 1986 i que ha deslligat l'eufòria entre el públic), a què ha seguit 'Stranger in a strange land', amb la primera aparició de la mascota Eddie.

Des d'aquest moment, i després de Dickinson saludés el públic i digués que tornaven a ser a Barcelona amb un 'sold out', ha anat combinant els temes de 'Senjutsu' (com 'The writing on the wall', 'Days of future past', 'The time machine' i 'Death of the celts') amb els de 'Somewhere in time', com 'Heaven can wait' i 'Alexander the Great', que han recuperat per a aquesta gira.

Abans de la cançó 'Death of the celts', Bruce Dickinson ha assegurat: "Si teniu llengua, si teniu cultura, si teniu tradició, si teniu família, mai podran desfer-se de vosaltres".

CLÀSSICS

Amb les guitarres de Dave Murray, Janick Gers i Adrian Smith al capdavant i la bateria de Nicko McBrain, també han recuperat temes de l'ampli catàleg de la banda, amb 17 discos a les seves esquenes, amb clàssics com 'The prisoner', 'Can I play with madness', la celebrada 'Fear of the dark' i 'Iron Maiden', amb què han acabat el set principal.

Bruce Dickinson, demostrant que es manté amb un dels 'frontman' amb major connexió amb el públic, ha exercit de guia en el viatge per les diferents etapes de la banda que ha suposat el concert davant un públic, en què es barrejaven antigues i noves generacions de seguidors de la 'donzella de ferro', que ha respost a cadascun dels seus 'Scream for me Barcelona'.

Per als bisos s'han reservat la nova 'Hell on Earth', l'himne 'The trooper' i la final 'Wasted years', amb què s'han acomiadat del públic barceloní després de gairebé dues hores de concert davant un públic lliurat, que ha sortit del Sant Jordi a ritme de l'habitual 'Always look on the bright side of life', de Monty Phyton.

Iron Maiden ha tornat d'aquesta manera a Barcelona després del seu concert fa un any a l'Estadi Olímpic, en la primera parada d'una gira espanyola que continuarà dijous a l'Estadi Enrique Roca de Múrcia i dissabte al BEC de Bilbao i que reunirà entre les tres dates unes 60.000 persones, segons la promotora Live Madness.