Simon Harris és triat nou primer ministre d'Irlanda

Els 18 ministres del nou gabinet presten jurament, amb dues noves incorporacions en les carteres d'Ocupació i Educació Superior



MADRID, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del partit Fine Gael, Simon Harris, ha estat triat aquest dimarts com a nou primer ministre d'Irlanda, el més jove de la història del país, després d'una votació en la Cambra baixa del Parlament arran de la dimissió el dilluns del fins ara 'taoiseach', Leo Varadkar.

Harris, de 37 anys, ha aconseguit 88 vots a favor, per 69 en contra, després del que ha recalcat que accepta el càrrec "amb esperit d'humilitat" i "preparat per al desafiament". "Prometo sincerament ser un 'taoiseach' per a tots, sense importar les inclinacions polítiques", ha recalcat.

"Treballaré amb vostès i per a vostès i per al país que sé que tots estimem. Seré un primer ministre que escolti", ha dit, al mateix temps que ha defensat que "és un moment oportú per construir un nou contracte social que renovi la promesa com a república".

"La història irlandesa és una d'esperança, d'esperit d'optimisme sostingut en els dies més foscos. Hem d'assegurar-nos que les llums són el nostre camí cap a endavant. No cometem l'error de caure en el pessimisme davant del nostre futur", ha reblat, segons ha recollit la cadena de televisió pública irlandesa, RTÉ.

Més tard, els ministres del nou gabinet han prestat jurament enfront del president, Michael D. Higgins, i ha tingut lloc la primera reunió del nou Govern, que s'ha mantingut pràcticament sense canvis excepte en la cartera d'Ocupació, que passarà a ocupar Peter Burke, del Fine Gael, en substitució de Simon Coveney.

A més, el buit deixat per Harris en la cartera d'Educació Superior serà omplert per Patrick O'Donovan, del Fine Gael. Micheál Martin seguirà al capdavant dels Ministeri d'Exteriors i Defensa, igual que uns altres que també romanen en el càrrec, com els ministres de Justícia i Sanitat, Helen McEntee i Stephen Donnelly, respectivament.

REACCIONS

Des de l'oposició, la líder de Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha apuntat que ja és "la tercera vegada" que "reorganitzen les tumbonas del gabinet" i que l'ocorregut és la "prova positiva" de la necessitat de "un canvi com mai abans".

"Necessitem una nova direcció que posi a les famílies, als treballadors i a la comunitat per davant", ha manifestat en seu parlamentària abans de reclamar noves eleccions generals.

En el plànol internacional, una de les primeres figures a reaccionar ha estat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, qui el rebrà ja aquest dijous a Brussel·les. "Els meus més sinceres felicitacions (...) Treballarem mà a mà per aconseguir avanços per al poble irlandès i d'Europa sencera", ha expressat.

Per la seva banda, el primer ministre britànic, Rishi Sunak, li ha expressat el seu desig de "forjar llaços encara més forts" entre els seus dos països, mentre que el cap dels laboristes de Regne Unit, Keir Starmer, li ha desitjat el millor amb vista a poder "treballar junts" en un futur.

Harris, de 37 anys i qui era fins ara ministre d'Educació, va presentar la seva dimissió el dilluns al president irlandès, Michael D. Higgins en el palau presidencial o Áras an Uachtaráin, després d'una trobada amb el cap de l'Estat.

Varadkar va ser primer ministre des de 2017, però va dimitir després de la clara derrota en el referèndum de la proposta de reforma de la Constitució que va impulsar el seu Govern per intentar modernitzar la Carta Magna.

El partit Fine Gael governa en coalició amb l'altre gran partit històric irlandès, Fianna Fáil, i amb el Partit Verd. El resultat del referèndum va suposar un dur revés per a aquestes formacions. L'oposició està liderada pel partit Sinn Féin, que també va recolzar, encara que més tèbiament, la proposta de reforma constitucional.