Irídia veu "afectacions col·lectives als drets fonamentals" en les protestes a les presons

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

El Centre per la Defensa dels Drets Humans - Irídia ha alertat en referència a les protestes dels funcionaris de presons que "el legítim dret a la protesta no pot generar afectacions col·lectives als drets fonamentals de les persones privades de llibertat com ja ha passat", ha expressat en una piulada recollida per Europa Press aquest dilluns.

"Estem estudiant la situació amb altres entitats de drets humans i amb l'associació de famílies de persones preses de Catalunya", com ha avançat 'El Periódico', que publica que les entitats estudien denunciar-ho judicialment i davant el Comitè Europeu de Prevenció de la Tortura.

Irídia ha cridat a que aquestes afectacions als drets no continuïn aquesta setmana, i ha fet referència al fet que "milers de presos no hagin pogut sortir durant moltes hores de les cel·les i a diverses presons s'han cancel·lat les visites de familiars, entre altres afectacions" que estudien, i han recordat que els organismes internacionals de drets humans recomanen que els esprais o armes Taser no s'han de fer servir en espais de privació de llibertat.