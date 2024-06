Irídia valora que l'amnistia "no és aplicable" als policies acusats de tortures o lesions

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

Irídia ha remarcat que la llei d'amnistia exclou els actes dolosos que suposen perdre o inutilitzar un òrgan o membre i les tortures o tractes inhumans o degradants, per la qual cosa "no és aplicable" als agents de cossos policials encausats per aquests fets.

En un comunicat aquest dimarts després de la publicació i entrada en vigor de l'amnistia, ha valorat que "era essencial que aquesta previsió s'inclogués en la llei per complir amb les obligacions" derivades de la ratificació per part d'Espanya de la Convenció contra la Tortura, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Conveni Europeu de Drets Humans.

Irídia és acusació en 15 causes relacionades amb càrregues policials "que poden constituir delictes de tortura i contra la integritat moral i lesions molt greus com amputacions oculars o impactes psicològics greus", i ha apel·lat al principi de reparació i a la centralitat de les persones afectades.

En concret, l'entitat és acusació popular en les dues causes obertes per càrregues a Barcelona i és acusació particular en representació de 13 persones afectades.

"Cal que els 51 agents acusats siguin jutjats i condemnats, i que les víctimes siguin escoltades i reparades", i ha reivindicat que és un dret dels afectats i de tota la societat garantir que no hi hagi impunitat.