Irídia recorre davant el TC l'arxivament de la querella contra un policia infiltrat a Barcelona

La justícia va inadmetre la querella de 8 activistes que van mantenir relacions amb el policia

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El centre per a la defensa dels drets humans Irídia ha presentat un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC) contra l'arxivament de la querella presentada contra un agent de la Policia Nacional infiltrat en moviments socials de Barcelona, segons ha informat l'entitat en un comunicat aquest dilluns.

L'acció respon a la decisió de la justícia d'inadmetre a tràmit la querella interposada el 31 de gener del 2023 per 8 dones activistes contra l'agent infiltrat, els seus superiors jeràrquics i el Ministeri d'Interior.

La querella per delictes contra la integritat moral, abús sexual continuat, descobriment i revelació de secrets i impediment de l'exercici dels drets cívics va ser inadmesa pel jutjat d'instrucció 21 de Barcelona i aquesta decisió va ser ratificada posteriorment per la secció 5 de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Ara, en el recurs interposat davant el Tribunal Constitucional consultat per Europa Press, Irídia al·lega que es va vulnerar el dret fonamental a la integritat física i moral de les activistes, a més del seu dret a la intimitat i a la llibertat de reunió i d'associació, tots recollits en la Constitució espanyola.

"INSTRUMENTALITZACIÓ SEXUAL I MORAL"

L'entitat argumenta que l'agent infiltrat "va instrumentalitzar" diverses dones activistes, amb les quals va mantenir relacions sexuals i afectives sostingudes en el temps, ocultant la seva identitat real i la seva condició d'agent de policia, amb la intenció d'extreure informació política del seu entorn, en paraules textuals.

"Aquesta instrumentalització va fer que aquestes activistes, des de l'engany, compartissin la seva intimitat física i personal amb ell i actuessin en contra de les seves conviccions polítiques i en perjudici dels espais polítics amb els quals estaven compromeses", un fet que ha provocat, segons l'entitat, una sèrie d'afectacions greus.

Irídia sosté que és "evident" que, si aquestes dones haguessin sabut que era policia, no haguessin mantingut mai relacions amb ell, que les va manipular, segons l'entitat, per a una finalitat que no tenia res a veure amb el joc eròtic.

En aquest sentit, Irídia fa referència una sentència del Suprem en la qual s'aborda el vici del consentiment sexual mitjançant l'engany.

Al marge de l'impacte en la llibertat sexual de les demandants, prossegueix l'escrit, també va suposar la seva "instrumentalització moral", ja que van actuar sense saber-ho en contra de les seves conviccions polítiques, com 'cavalls de Troia' en el seu entorn polític, exposant els seus projectes polítics i comprometent la indemnitat del seu entorn de militància, segons recull l'escrit.

En el recurs, Irídia al·ludeix a una sentència del Tribunal Europeu de Dret Humans que estableix l'exigència que les infiltracions policials estiguin sotmeses a estrictes controls judicials i que les relacions entre l'agent encobert i la persona investigada es mantingui dins la investigació judicial, sense envair la seva vida privada de manera desproporcionada.

DEMANEN QUE S'INVESTIGUI

L'advocada d'Irídia, Mireia Salazar, ha manifestat que en aquest cas "no s'han practicat les mínimes diligències d'investigació" com exigeix el Constitucional, ja que no s'ha identificat els autors ni s'ha pres declaració a les víctimes.

A més a més, Salazar també ha lamentat que el TC encara no s'hagi pronunciat sobre "les afectacions a drets fonamentals" que tenen aquestes operacions d'infiltració.