Irídia recorre contra la inadmissió de la querella per tortures a Carles Vallejo durant el franquisme

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

Irídia ha recorregut en contra la interlocutòria que la setmana passada va inadmetre la querella per tortures al sindicalista Carles Vallejo en una detenció durant el franquisme a la Prefectura de la Via Laietana.

L'advocada d'Irídia, Sònia Olivella, que exerceix l'acusació particular, ha celebrat en unes declaracions als periodistes que la Fiscalia també hi hagi recorregut en contra: "Tots els esforços són més que benvinguts per trencar aquest mur de la impunitat", ha afegit Olivella.

Sobre la interlocutòria que impugnen, ha valorat que "no s'ajusta a dret, que vulnera el dret a la tutela judicial efectiva i el dret de l'Estat a investigar els crims comesos durant el franquisme".