Irídia reclama a Interior publicar el protocol d'ús del gas pebre dels Mossos

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Irídia reclama al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat que publiqui el protocol d'ús de gas OC i CS (gas pebre) dels Mossos d'Esquadra, després que la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) ho sol·licités fa sis mesos.
En un comunicat aquest dimarts, l'entitat recorda els fets que van succeir el 15 d'octubre del 2025 davant l'Estació de Sants de Barcelona, quan els Mossos van fer servir el gas de "forma indiscriminada" contra persones que estaven assegudes al terra en el marc d'una protesta per Palestina.
El 16 de desembre del 2025 diverses persones afectades van presentar una querella pels fets amb el suport de diversos col·lectius i el 21 d'abril d'aquest any l'Audiència de Barcelona va estimar el recurs d'apel·lació i va ordenar investigar els fets, si bé Irídia lamenta que encara no s'hagi obert cap diligència.
Per això, reclamen al jutjat que acordi "sense més dilacions" les diligències d'investigació, que sol·liciti el protocol a Interior i que prengui declaració a les persones afectades.
A més, demanen al nou director dels Mossos, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà, que es comprometin a no tornar a utilitzar contra protestes pacífiques una "arma de lesivitat" com aquesta.